«Засыпает всё на своём пути»: учёный объяснил, почему лестницы через авандюну в Зеленоградске занесло песком

Переходы через авандюну в Зеленоградске могло занести песком из-за повреждения растительного покрова. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал заведующий лабораторией прибрежных систем Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Борис Чубаренко.
Переходы находятся в районе Малиновки. Их построили над авандюной, которая, по замыслу властей, должна защитить велодорожку от наносов песка. Однако в зимние месяцы некоторые лестницы оказались полностью засыпаны. Отдельные участки велодорожки также покрыты песком.
«По фотографиям складывается впечатление, что для установки этих лестниц вершина дюны была расчищена от старой растительности. Из-за этого образовался проран по типу котловины выдувания. В таком проране снижается “сопротивление” ветру, его скорость в этом месте увеличивается. И именно по таким котловинам ветропесчаный поток идёт с пляжа перпендикулярно линии берега: либо в лес, либо на дорожки и инфраструктуру, расположенную за дюной. После прохождения “узкого” места — прорана в растительности и вершины дюны — поток выходит за авандюну и теряет скорость. Песок при этом осаждается, засыпая всё на своём пути. Как и в нашем случае — были засыпаны тыльные участки лестницы, расположенные уже позади авандюны», — пояснил Чубаренко.
Сейчас спуски расчищают экскаваторами. Учёный подчеркнул, что проводить масштабные работы с применением тяжёлой техники на авандюне можно, только если потом принять меры для снижения негативного воздействия. Необходимо всю территорию закрыть геотекстильной сеткой и засеять специальными растениями. Если оставить песок свободным, заносы будут повторяться.
Чубаренко подчеркнул, что избежать проблем можно с помощью изменения конструктивного расположения переходов. «Их нужно делать накосую, чтобы “забор” из растительности как бы не прерывался (не имел проранов, если смотреть с моря, со стороны господствующих ветров). То есть для северного берега нашего Самбийского полуострова выходы должны “смотреть” на северо-восток, так как господствующие ветры большой силы у нас дуют с запада и севера», — сказал Чубаренко.
Переходы через авандюну в Зеленоградске построили в 2024 году. Работы выполняли на участке от западного пляжа до реки Алейки. Конструкции изготовили из древесины и обработали защитным составом. На спусках обустроили пандусы.
Контракт на строительство лестниц заключили с компанией «Еврометалл-Бау» летом 2023 года. Подрядчик получил за работы 28,7 миллиона рублей.