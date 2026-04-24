В Пермском крае в восьмой раз прошла акция «Диктант Победы»

В преддверии Дня Победы, 24 апреля, прошла международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы». В этом году один из разделов исторического теста посвятили 130-летию маршала Советского Союза Георгия Жукова. Кроме того, в задания вошли вопросы о других советских военачальниках и о круглых датах 2026 года. Отдельный блок затронул тему специальной военной операции.
Сам «Диктант Победы» задуман как проект, который помогает сохранять историческое и культурное наследие России, воспитывать в молодёжи патриотизм, противодействовать попыткам переписать прошлое и поддерживать ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В первый год его проведения работало всего две площадки, а в этом году проверить свои знания можно было уже на 418.
К акции по сложившейся традиции подключились МЧС, Росгвардия, образовательные учреждения, военные и культурные организации. Организаторы подчеркнули: в Год пермской промышленности тема исторической памяти обретает особый вес — Пермский край внёс колоссальный вклад в Победу. У нас произвели треть всех авиамоторов СССР, до 90% порохов, тысячи артиллерийских орудий и миллионы боеприпасов.
В этом году диктант написали и на новых площадках: в спорткомплексе «Юность», в новом здании Пермской художественной галереи, в Пермском зоопарке, хореографическом училище, визит-центре «Егошиха», на базе ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», в Пермском крайсовпрофе и в историческом парке «Россия — моя история».
За день до основной акции, 23 апреля, состоялись автопробег и открытие фотовыставки. В третий раз в рамках «Диктанта Победы» провели «Письмо герою»: на ряде площадок при регистрации участникам выдавали бланк, стилизованный под солдатский треугольник. Желающие писали тёплые слова бойцам в зоне СВО, сворачивали послания по образцу полевой почты и опускали в специальный ящик. Региональное отделение «Почты России» затем доставит эти письма адресатам. А в спорткомплексе «Юность» прошёл Кубок Маршала Жукова — баскетбольные соревнования, в которых сразились четыре команды.
Кстати, число желающих принять участие в Пермском крае растёт год от года. В первый раз диктант написали 297 человек, а в прошлом году — уже 14 055.
Справка: в этом году историческое тестирование прошло на 36 тысячах площадок в 75 странах мира. Задания перевели на десять языков, включая китайский, арабский, французский и впервые — корейский. За семь лет проведения «Диктанта Победы» количество площадок выросло в 27 раз, а число участников — в 18. К написанию теста присоединились ученики 22,5 тысячи школ и колледжей, а также почти 800 вузов. За рубежом диктант написали более 21 тысячи иностранных участников.