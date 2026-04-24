Донской медуниверситет принял участие в научной конференции в Петербурге

Доцент Илья Давиденко на симпозиуме по диабету представил доклад на тему «Современные подходы к ведению пациенток с гестационным сахарным диабетом: все ли так просто в реальной клинической практике?». Он объяснил, насколько важно обучать беременных самоконтролю своего состояния, как это поможет минимизировать число осложнений как для своего здоровья, так и для здоровья будущего малыша.