Донской медуниверситет принял участие в научной конференции в Петербурге

Ученые Ростовского государственного медицинского университета приняли участие в научно-практической конференции «Инновации в эндокринологии — 2026». Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
На конференции специалисты из разных регионов России и ведущие зарубежные ученые презентовали новые методы диагностики и лечения эндокринных расстройств. Ростовский университет представляли заведующая кафедрой внутренних болезней № 3, доктор медицинских наук, профессор Наталья Волкова и кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней № 3 Илья Давиденко.
Оба специалиста работали в секциях, посвященных актуальным вопросам эндокринологии. Наталья Волкова выступала в роли председателя и участника. Она вышла с докладом на тему «Роль и место эндокринолога в диагностике и лечении нейроэндокринных опухолей». Наталья Волкова рассказала, как правильно выявлять и лечить заболевания эндокринной системы.
Доцент Илья Давиденко на симпозиуме по диабету представил доклад на тему «Современные подходы к ведению пациенток с гестационным сахарным диабетом: все ли так просто в реальной клинической практике?». Он объяснил, насколько важно обучать беременных самоконтролю своего состояния, как это поможет минимизировать число осложнений как для своего здоровья, так и для здоровья будущего малыша.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.