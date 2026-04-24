Гимназический сад открыли в Таганроге за 123,8 млн рублей

Об этом говорится на сайте донского правительства.

На территории Литературного музея Чехова в Таганроге состоялось открытие тематического пространства «Гимназический сад».

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке правительства Ростовской области, о чём сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Общая стоимость работ составила 123,8 миллиона рублей. В рамках благоустройства на территории сада: смонтирована сцена;проведено наружное освещение и электроснабжение; установлено видеонаблюдение; обустроены пешеходные дорожки и ограждение; проложены сети водоснабжения и системы автополива; размещены скамейки и малые архитектурные формы.

Заместитель губернатора Андрей Фатеев отметил, что «Гимназический сад» станет одной из площадок празднования 170‑летия со дня рождения А. П. Чехова, которое состоится в 2030 году.