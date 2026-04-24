Суд обязал ресурсника вернуть газ в котельные Урюпинска по иску прокуратуры

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ситуацию с отключением газа в Урюпинске: ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» прекратило подачу топлива на восемь котельных МУП «Тепловое хозяйство», из-за чего без горячей воды оказались десятки жилых домов и социальных объектов.
Компания-поставщик газа в одностороннем порядке ограничила подачу топлива на муниципальные котельные Урюпинска, мотивируя это долгами предприятия-должника. Однако таким образом под удар попали обычные горожане, которые исправно платят за коммунальные услуги. В зоне отключения оказались сразу 32 многоквартирных дома и 10 школ.
Прокуратура расценила действия газовиков как злоупотребление доминирующим положением на рынке и обратилась в суд, который удовлетворил иск надзорного ведомства и применил обеспечительные меры, обязав поставщика немедленно восстановить газоснабжение котельных.
«В настоящее время обеспечительные меры фактически исполнены», — уточнили в надзорном ведомстве.
