В Новосибирской области отремонтируют более 20 км дорог для туристов

Более 20 км дорожного покрытия Сибирского и Чуйского трактов отремонтируют в Новосибирской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В этом году работы пройдут на двух направлениях. На маршруте «Иртыш» в Барабинском районе приведут в порядок два участка дороги Здвинск — Барабинск. На Чуйском тракте в Черепановском районе отремонтируют несколько отрезков на трассах 104 км а/д «Р-256» — Сузун и 104 км а/д «Р-256» — Черепаново — Маслянино. Кроме того, в Колыванском районе поставят указатели к краеведческому музею, Дому ремесел «Слобода» и историческому комплексу «Усадьба чатского татарина».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.