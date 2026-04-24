В Новосибирской области отремонтируют более 20 км дорог для туристов

В этом году работы пройдут на двух направлениях. На маршруте «Иртыш» в Барабинском районе приведут в порядок два участка дороги Здвинск — Барабинск. На Чуйском тракте в Черепановском районе отремонтируют несколько отрезков на трассах 104 км а/д «Р-256» — Сузун и 104 км а/д «Р-256» — Черепаново — Маслянино. Кроме того, в Колыванском районе поставят указатели к краеведческому музею, Дому ремесел «Слобода» и историческому комплексу «Усадьба чатского татарина».