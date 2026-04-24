В Русском музее фотографии открылась выставка «От “Востока” до “Зенита” (6+), приуроченная к 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 100-летию фотохроники ТАСС. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
В экспозиции представлены материалы из фондов Русского музея фотографии, фотохроники ТАСС, Музея истории «ГАЗ», Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко, из частных коллекций. Также поддержку выставке оказал Красногорский завод им. С. А. Зверева Госкорпорации Ростех.
«Реализуя этот проект, мы старались погрузить зрителей в атмосферу шестидесятых — времени грандиозного триумфа, всенародного восторга и внутренней веры в грандиозное будущее. Юрий Гагарин и “звездные братья” предстают здесь не только как национальные герои, но и как живые люди», — отметила директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская.
Первая часть экспозиции погружает в атмосферу 1960-х. Здесь можно увидеть уникальные фотографии Гагарина, сделанные фотокорреспондентом ТАСС Валерием Генде-Роте. На выставке впервые и в полном составе представлен такой же набор аппаратуры, каким фотокорреспондент снимал Гагарина — фотоаппарат «Зенит» с объективом «Гелиос» и две фотокамеры «Старт». Одна из них — с телеобъективом «Таир», другая — с супертелевиком МТО-1000.
«Первый советский космонавт отправился в космос на советском корабле, в конструкции которого не было ни одной зарубежной детали. А по возвращении его снимал советский фотограф Валерий Генде-Роте — на советскую камеру, с советским объективом и даже на советскую фотопленку. Фотоаппарат был изготовлен в Красногорске на известном заводе КМЗ имени Зверева, который выпускал фотоаппараты “Зенит”. В углу зала можно увидеть массивный объектив-»супертелевик«. На нем гордо указано: “Гран‑при 1958 года”. На самой первой послевоенной выставке “Фотокино” советская фотопромышленность завоевала сразу несколько золотых медалей — в том числе за создание этого выдающегося объектива. Представьте: всего несколько лет после окончания Великой Отечественной войны, наши инженеры и конструкторы смогли достойно соперничать с зарубежными коллегами и продемонстрировать высочайший уровень отечественной техники», — рассказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС, директор фотохроники ТАСС и преподаватель кафедры фотожурналистики факультета журналистики МГУ Сергей Шахиджанян.
Один из тематических разделов первой части экспозиции рассказывает о визите Гагарина на Горьковский автомобильный завод в 1963 году. Здесь можно увидеть редкие фотографии и уникальный документальный фильм, предоставленные Музеем истории «ГАЗ».
Особую атмосферу выставочному пространству добавляют подлинные предметы времени: в эпоху покорения космоса в каждой советской семье обязательно имелись вещи, отражающие тему полетов к звездам, — от игрушек и сувениров до предметов коллекционирования. В экспозиции представлены коллекционные марки, а также марки и открытки космической тематики нашего времени.
«В экспозиции представлены как оригинальные снимки, так и марки с открытками, созданные по их мотивам. Именно эти фотографии послужили вдохновением для художников почтовых марок и открыток. Здесь же можно увидеть интересный экземпляр — марку этого года, выпущенную специально к 65‑летию первого полета человека в космос. Обратите внимание и на другие ценные экспонаты: первые три марки, которые были выпущены сразу после полета Гагарина. Поражает, насколько оперативно тогда отреагировали почтовые службы: памятные марки вышли в свет буквально в первые дни после исторического события. Здесь же расположился лист, который охватывает целую эпоху — от 1961 до 1991 года, отражая советскую историю освоения космоса через филателию. А рядом представлены современные марки: тема космоса по‑прежнему остается популярной и вдохновляет художников и сегодня», — рассказала сотрудник Русского музея фотографа, куратор проекта Елена Ершова.
Вторая часть экспозиции рассказывает о жизни космической фотографии в наши дни. Фотокорреспонденты ТАСС и сегодня используют в повседневной работе современные модели фототехники «Зенит», которые выпускает Ростех, в том числе объективы «Зенитар» и «Селена».
Здесь же представлены работы нижегородского астрофотографа Василия Чуфарина, сотрудника Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко, использованные в оформлении декоративных панелей экспозиции.
Выставка «От “Востока” до “Зенита” будет работать в Русском музее фотографии до 28 июня. Доступна по “Пушкинская карте” (12+).