В Русском музее фотографии открылась выставка «От “Востока” до “Зенита”

«Первый советский космонавт отправился в космос на советском корабле, в конструкции которого не было ни одной зарубежной детали. А по возвращении его снимал советский фотограф Валерий Генде-Роте — на советскую камеру, с советским объективом и даже на советскую фотопленку. Фотоаппарат был изготовлен в Красногорске на известном заводе КМЗ имени Зверева, который выпускал фотоаппараты “Зенит”. В углу зала можно увидеть массивный объектив-»супертелевик«. На нем гордо указано: “Гран‑при 1958 года”. На самой первой послевоенной выставке “Фотокино” советская фотопромышленность завоевала сразу несколько золотых медалей — в том числе за создание этого выдающегося объектива. Представьте: всего несколько лет после окончания Великой Отечественной войны, наши инженеры и конструкторы смогли достойно соперничать с зарубежными коллегами и продемонстрировать высочайший уровень отечественной техники», — рассказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС, директор фотохроники ТАСС и преподаватель кафедры фотожурналистики факультета журналистики МГУ Сергей Шахиджанян.