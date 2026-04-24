«Литрес» пообещал разобраться с маркировкой книг Гоголя и Пушкина

Сервис цифровых книг «Литрес» проверяет ситуацию с предупреждением, появившимся на книгах Николая Гоголя и Александра Пушкина на предмет возможной ошибки маркировки, сообщили РБК в пресс-службе компании.
В карточках аудиокниг классика «Нос» и «Вий» на «Литрес» появилась пометка о запрещенных веществах. «Незаконное потребление и оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов запрещены в России и влекут административную и уголовную ответственность», — указано в профилях книг.
Ту же пометку «Литрес» поставил на карточках поэмы «Руслан и Людмила» и «Повестях Белкина».
1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Маркировке подлежат произведения, где наркотики, психотропные вещества, наркосодержащие растения и их аналоги служат «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла». Издания, выпущенные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие данных требований.
Для книг, изданных до сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой.
В марте Российский книжный союз разработал и опубликовал Отраслевой перечень книг, которые будут маркировать согласно закону против пропаганды наркотиков. В него вошли в том числе книги Стивена Кинга, Чака Паланика, Говарда Филлипса Лавкрафта, а также российских и русскоговорящих писателей — Владимира Сорокина, Виктора Пелевина — и других.
