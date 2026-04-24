«Литрес» пообещал разобраться с маркировкой книг Гоголя и Пушкина

В марте Российский книжный союз разработал и опубликовал Отраслевой перечень книг, которые будут маркировать согласно закону против пропаганды наркотиков. В него вошли в том числе книги Стивена Кинга, Чака Паланика, Говарда Филлипса Лавкрафта, а также российских и русскоговорящих писателей — Владимира Сорокина, Виктора Пелевина — и других.