Вице-губернатор Кубани прибыл в Туапсе для ликвидации разлива нефти

На месте заместитель губернатора ознакомился с ходом ликвидации загрязнений, которые вышли за пределы боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошедшего 24 апреля. Очистка проводится ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря.