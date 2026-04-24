Вице-губернатор Кубани прибыл в Туапсе для ликвидации разлива нефти

Вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов прибыл в Туапсе для координации работ по устранению разлива нефтепродуктов.

Источник: РБК

Вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов прибыл в Туапсе для координации работ по устранению разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Маслов был направлен в город по поручению главы края Вениамина Кондратьева.

На месте заместитель губернатора ознакомился с ходом ликвидации загрязнений, которые вышли за пределы боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошедшего 24 апреля. Очистка проводится ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря.

В ликвидации последствий разлива задействованы 120 человек, 20 единиц техники, два судна и четыре установки для сбора нефтепродуктов.

