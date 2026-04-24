Праздничный салют на 9 Мая в Воронеже организует компания из Подмосковья

В Воронеже подвели итоги торгов на проведение праздничного фейерверка в честь Дня Победы. Контракт достался традиционному подрядчику — подмосковной фирме «Пиро-Юнион», которая стала единственным участником аукциона. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Заказчиком шоу выступает Воронежский концертный зал. Победитель тендера немного снизил начальную стоимость работ: салют обойдется бюджету в один миллион 975 тысяч рублей (при стартовой цене в два миллиона).
Напомним, согласно техзаданию, огненное шоу начнется 9 мая в 22:00. На дамбе Чернавского моста установят пусковые установки, которые в течение восьми минут произведут не менее 630 залпов с интервалом в 1,5 секунды.
Несмотря на привычную локацию, предстоящий салют будет значительно скромнее предыдущего. Для сравнения: в 2025 году в небо над Воронежем выпустили 4,5 тысячи снарядов. На салют выделяли до пять миллионов рублей.