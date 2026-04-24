В Ростове начали тестовую эксплуатацию электробуса «Сириус» на городских маршрутах. Испытания продлятся до конца июня. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Электробус оснащен системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру и для пассажиров, и для водителя.
Машина может вместить 107 человек. Для сидения предусмотрено 37 мест. Весь салон имеет низкий пол. На ровной дороге без подъемов и при половине пассажиров электробус способен проехать без подзарядки больше 200 километров.
