В Ростове начали тестовую эксплуатацию электробуса «Сириус»

В Ростове до конца июня будут тестировать электробус «Сириус» на городских маршрутах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове начали тестовую эксплуатацию электробуса «Сириус» на городских маршрутах. Испытания продлятся до конца июня. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Электробус оснащен системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру и для пассажиров, и для водителя.

Машина может вместить 107 человек. Для сидения предусмотрено 37 мест. Весь салон имеет низкий пол. На ровной дороге без подъемов и при половине пассажиров электробус способен проехать без подзарядки больше 200 километров.

