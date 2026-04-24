Какой сегодня праздник: День дочери

День биолога — профессиональный праздник ученых, преподавателей, студентов и всех, кто связан с биологическими науками. Праздник зародился в 1990 году по инициативе научных работников и студентов биологических факультетов университетов. Изначально это было неформальное событие в академической среде, но со временем оно получило широкое признание и стало традиционным праздником для всего биологического сообщества страны. Биологические науки включают множество специализаций: ботанику, зоологию, генетику, анатомию и физиологию, экологию и т.д. И каждая имеет фундаментальное значение. День биолога — это не просто профессиональный праздник, а возможность напомнить о важности биологических наук для понимания мира и решения глобальных проблем человечества: от борьбы с болезнями до сохранения природы.