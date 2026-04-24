Какой сегодня праздник: День дочери

День дочери — неофициальный праздник, призванный выразить благодарность и любовь дочерям, а также обратить внимание на роль девочек в семье и обществе. В России он отмечается с 2017 года 25 апреля. Поскольку праздник неофициальный, традиции только складываются. Библиотеки, школы, досуговые центры проводят лекции, информационные часы, беседы, кинопоказы, устраивают викторины, квесты, тематические книжные выставки о роли женщин и дочерей в литературе и истории.
Сегодня Всемирный день пингвинов. Дата приурочена к периоду массовой миграции пингвинов на материк — в это время птицы возвращаются на сушу для спаривания и высиживания яиц. Наблюдение за миграцией помогает учёным отслеживать состояние популяций и оценивать влияние климатических изменений и деятельности человека на жизнь пингвинов. Кстати, самый крупный пингвин — императорский пингвин. Его рост достигает 120 см, а вес более 40 кг. Самый маленький — малый пингвин, его рост не выше колена взрослого человека, а вес всего до 2,5 кг. А еще пингвины могут нырять на глубину до нескольких сотен метров и оставаться под водой до 20 минут.
День биолога — профессиональный праздник ученых, преподавателей, студентов и всех, кто связан с биологическими науками. Праздник зародился в 1990 году по инициативе научных работников и студентов биологических факультетов университетов. Изначально это было неформальное событие в академической среде, но со временем оно получило широкое признание и стало традиционным праздником для всего биологического сообщества страны. Биологические науки включают множество специализаций: ботанику, зоологию, генетику, анатомию и физиологию, экологию и т.д. И каждая имеет фундаментальное значение. День биолога — это не просто профессиональный праздник, а возможность напомнить о важности биологических наук для понимания мира и решения глобальных проблем человечества: от борьбы с болезнями до сохранения природы.