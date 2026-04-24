Более 300 иностранных студентов примут участие в патриотических мероприятиях в преддверии Дня Победы

В нижегородском Парке Победы стартовал цикл патриотических мероприятий для иностранных студентов в преддверии 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие более 300 иностранных студентов из 45 стран мира, обучающихся в нижегородских вузах.
Цикл мероприятий организован министерством международных и межрегиональных связей Нижегородской области и входит в план работы Центра народной дипломатии на 2026 год. Основная цель таких встреч — противодействие искажению исторических событий, сохранение общей памяти народов и формирование объективного представления о ключевой роли советского народа в разгроме фашизма.
Первое мероприятие цикла собрало около 40 иностранных студентов из 13 стран мира — учащихся НГПУ им. К. Минина. Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева рассказала о вкладе региона и его жителей в общую Победу.
«Сегодняшняя экскурсия открывает цикл мероприятий для иностранных студентов, посвященных героическому вкладу горьковчан в Великую Победу. И я выражаю искреннюю благодарность руководству парка за содействие в организации этой встречи. Для нас крайне важно, чтобы будущие специалисты, представители интеллектуальной элиты своих стран, получали достоверную информацию о событиях Великой Отечественной войны. Их осведомленность во многом определяет сохранение исторической правды в международном информационном пространстве. Уверена, что эта экскурсия станет не только источником новых знаний, но и возможностью для личных размышлений о ценности мира и ответственности каждого поколения за сохранение исторической истины», — отметила Ольга Гусева.
Иностранные студенты возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести», осмотрели военную технику, а также образцы вооружений и снаряжения, которые ковались руками горьковчан в условиях военного времени.
«9 Мая — это дань памяти людям, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Это святой и грустный праздник», — сказала студентка из Туркменистана. «День Победы — это важный праздник для России. И мне было интересно посмотреть на танки и на оружие», — отметил студент из Марокко.
27 и 28 апреля патриотические мероприятия пройдут для иностранных студентов, обучающихся в ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ПИМУ, НГК им. М. И. Глинки, НГТУ им. Р. Е. Алексеева и НГЛУ им. Н. А. Добролюбова.
