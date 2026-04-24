В Госдуме предложили запретить электросамокаты несовершеннолетним

Источник: РБК

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил в Министерство транспорта обращение с предложением запретить использование электросамокатов для несовершеннолетних. РБК ознакомился с текстом документа.

Депутат отметил, что за девять месяцев 2025 года в России было зарегистрировано около трех тысяч ДТП с участием лиц, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ). До данным столичного МВД, в большинстве случаев пострадавшими являются дети и подростки.

При этом по итогам первого полугодия прошлого года 53,6−54% ДТП с СИМ приходились на арендные устройства, уточнил он.

Аксененко предложил «установить полный запрет использования СИМ несовершеннолетними» и обязать операторов проката проверять возраст пользователей, а также поставить все СИМ на государственный учет и присвоить им номерные регистрационные знаки.

К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства.

В России лица в возрасте от 7 до 14 лет могут самостоятельно использовать СИМ, передвигаясь по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Лицам старше 14 лет разрешено движение по велодорожкам и полосам для велосипедистов, а в некоторых случаях по проезжей части при соблюдении установленных ограничений.

Тем не менее сервисы проката зачастую ограничивают доступ к СИМ для лиц младше 16−18 лет.

