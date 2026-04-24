Пермяки раскрыли самое любимое мясо для шашлыка

Аналитики популярного сайта опросили жителей Перми о том, как часто они ходят на шашлыки, какое мясо предпочитают и сколько тратят на это.
Согласно опросу, почти половина респондентов выбирается на пикники с шашлыками несколько раз в месяц, а в среднем за год пермяки устраивают такие выезды около девяти раз.
Что касается предпочтений в мясе, лидером стала курица — её выбирают более 78% любителей шашлыка. Следом идут свинина и мясные колбаски, которые также пользуются популярностью.
Интересно, что женщины чаще готовят на гриле овощи, грибы и рыбу, тогда как мужчины склоняются к баранине и говядине.
Финансово одна вылазка на шашлыки обходится примерно в пять тысяч рублей. При этом большинство стараются экономить: кто-то ищет скидки в магазинах, кто-то покупает мясо напрямую у фермеров или на рынках, а некоторые запасаются продуктами заранее.