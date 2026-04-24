Набережная Тараса Шевченко станет пешеходной с 25 апреля

С 25 апреля набережная Тараса Шевченко станет пешеходной, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: AP 2024

«Девятый год подряд набережная Тараса Шевченко становится пешеходной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 апреля по 26 октября ежедневно для проезда автомобилей будет закрыт участок от д. 12, стр. 3 по Кутузовскому проспекту до моста Багратион.

Как рассказал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, впервые за девять лет набережная Тараса Шевченко станет пешеходной не только по выходным. «Теперь гулять в одном из самых живописных мест столицы можно будет в любой день без ограничений. Мы продолжаем делать город комфортнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — добавил он.

