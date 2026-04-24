Аграрный вуз Петербурга запускает уникальные разработки в области эмбриологии и генетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Два научно-исследовательских центра, специализирующихся на сохранении генетики ценных животных и оценке фитосанитарного состояния различных экологических систем, открылись в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (СПбГАУ) в рамках реновации кафедры «Ветеринария», передает корреспондент ТАСС.
«Мы сделали серьезную реновацию — более 1 тыс. кв. метров отремонтировали, представлено самое современное ветеринарное образование и самая современная техника для образовательного процесса. Есть лабораторный блок — молекулярная генетическая лаборатория, позволяющая вести исследования на самых последних тенденциях, также у нас открыт учебный тренинговый центр трансплантации эмбрионов крупнорогатого скота и эмбриотрансфер», — сказал во время церемонии открытия кафедры ректор вуза Виталий Морозов.
По его словам, реновация кафедры позволит вузу провести в 2026 году первый набор студентов в области ветеринарии по программе высшего профессионального образования, а также запустить прорывные исследования в области генетики животных и селекции.
Научные направления.
Как рассказал ТАСС директор учебно-тренингового центра по трансплантации эмбрионов СПбГАУ Илья Шульгин, подразделение кафедры займется технологиями сохранения генетики даже после потери ценного животного, а также импортозамещением в эмбриологии: разработка и патентование собственных уникальных культуральных сред для полного цикла выращивания эмбриона.
«Дело в том, что от животного в год в лучшем случае получают одного теленка, а по нашей технологии мы можем приумножать ценную генетику вплоть до 10−15 эмбрионов, которые в дальнейшем будут вынашивать суррогатные мамы-коровы», — объяснил он.
По словам заведующей лабораторией молекулярной генетики и биотехнологий СПбГАУ Анны Фисенко, их подразделение сосредоточится на молекулярно-генетической экспертизе: определение патогенов, вредителей и карантинных объектов в почвах и продуктах. Кроме того, будут проводиться исследования микробиома кишечника животных для повышения их продуктивности, генетическая паспортизация, создание культур, адаптированных к суровым условиям Северо-Запада.
«Далеко не у каждой лаборатории, тем более немедицинского направления, есть такие возможности, как у нас. Мы можем работать с бактериями, с животными, растениями — все живые объекты нам теперь подвластны», — отметила она.
О кафедре.
Кафедра ветеринарии Института животноводства и аквакультуры им. В. И. Наумова СПбГАУ основана в 1922 году и активно работала до 2015 года, войдя в состав кафедры крупного животноводства, и вновь выделена в отдельную кафедру в 2023 году.
На сегодняшний день в ее помещениях закончена масштабная реновация — оборудованы 15 специализированных аудиторий, созданы фирменные аудитории: государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга, государственной ветеринарной службы Ленинградской области, компании «Нита-фарм», «Ветбиохим», оборудованы научно-исследовательские лаборатории.