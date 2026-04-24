В нижегородской деревне ввели режим ЧС из-за оползней

Ранее в соцсетях была размещена информация о серии обрушений в деревне Караулово. Авторы утверждают, что оползни в деревне начались 6 лет назад, когда в овраг рухнули два нежилых дома, в 2021 году сползли ещё три дома, в том числе и жилые. Сейчас, говорится в публикации, подвижки грунта усилились, оборвало водяную трубу, из-за чего не менее 50 домов остались без воды. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).