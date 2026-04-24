Замглавы МИД стран ШОС призвали к немедленному прекращению агрессии против Ирана

Нужно отметить, что агрессию США и Израиля против Ирана осуждают сразу ряд стран, включая Россию. МИД РФ заявил о важности перехода к мирному урегулированию процесса. Нужно отметить, что стороны конфликта пытаются добиться компромисса в этом вопросе, но есть некоторые моменты, где у сторон различаются мнения. Например, Тегеран хочет добиться стабильного мира. А США настаивают вначале на временном перемирии. Более того, Вашингтон призывает Иран полностью отказаться от ядерной программы, с этим исламская республика также не согласна.