Завершение западного обхода Лебедяни в Липецкой области потребовало 327 млн

Контракт на строительство Западного обхода Лебедяни в августе 2024 года выиграло тамбовское ООО «Аркс7». Итоговая стоимость соглашения составила 491,9 млн руб. В июле 2025-го Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении фирмы. Региональное УФНС подало заявление о вступлении в дело о банкротстве с требованиями на 82,4 млн руб. Иск о самобанкротстве также подала сама компания. Сумма требований кредиторов к ней при этом составляла 1,35 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье» в феврале этого года, «Липецкавтодор» расторг контракт с «Аркс7» в одностороннем порядке, а УФАС по Липецкой области в связи с этим внесло организацию в реестр недобросовестных поставщиков до августа 2027-го.