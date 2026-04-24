Калининградца арестовали за убийство матери: он вытолкнул её из окна

Следственный отдел по Московскому району Калининграда возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении 38-летнего жителя областного центра. По версии следствия, вечером 21 апреля 2026 года в квартире на улице Коммунистической мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью и вытолкнул её из окна второго этажа.
67-летняя женщина упала, получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице. Подозреваемого задержали, предъявили обвинение и по ходатайству следствия заключили под стражу до 22 июня. Решение принял Московский районный суд Калининграда.
Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.