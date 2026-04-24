«Литрес» проведет проверку после маркировки книг Пушкина, Гоголя и Толстого

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ предусматривается уголовная и административная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.