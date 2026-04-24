«Настроен бороться»: Адвокат рассказал, как Чекалину живётся в «Бутырке»

Артём Чекалин, приговоренный к семи годам лишения свободы, в настоящее время содержится в следственном изоляторе «Бутырка». Его дальнейшее пребывание под стражей связано с ожиданием решения по апелляционной жалобе. Информацию об этом Super.ru предоставил адвокат подсудимого Константин Третьяков. По его словам, Чекалин останется в СИЗО до момента рассмотрения апелляции, которое, по его оценке, может продлиться до шести месяцев.

«Он нормально, оптимист, настроен дальше. Пускают пока только адвокатов, родных не пускают, не дают разрешения», — сказал юрист.

Напомним, 13 апреля Артём Чекалин был приговорён к семи годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции. Сам осуждённый вину не признал и просил условного срока, а звёздный адвокат Екатерина Гордон назвала произошедшее «живодёрством», заявив, что блогер просто перешёл кому-то дорогу. Супруги Чекалины проходят по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Расследование в отношении Лерчек приостановлено из-за ее болезни.

