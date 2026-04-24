«Индекс грустит»: как решение ЦБ отразится на экономике, рубле и акциях

Данные по инфляции за две недели до заседания ЦБ стали источником оптимизма для многих участников рынка, однако текущую ключевую ставку регулятор устанавливает с оглядкой на 2027 год, подчеркнула главный экономист и руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова в эфире Радио РБК.
Банк России рассматривал два варианта: снижение на 0,5% и сохранение текущей ставки. Это умеренно жесткий сигнал, поскольку регулятор продолжает последовательное движение в пользу смягчения ДКП. На ближайших заседаниях не исключена пауза, но цикл снижения продолжится. При этом ЦБ может сократить шаг до 0,25%, считает эксперт.
Генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян надеялся на снижение ставки до 14,25%. Такое решение было бы более благоприятным для промышленного и розничного секторов, с которыми работает компания. От июньского заседания он ожидает снижения на 0,5%.
Индекс Мосбиржи остается без существенных изменений, несмотря на цикл снижения ставки. Прогнозируемое снижение ставки 12% в конце года сделает рынок акций более привлекательным, отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. Он выделил несколько сегментов фондового рынка: акции с высокой долговой нагрузкой, дивидендные истории и бумаги эмитентов, которые зависят от доступности банковского кредитования.
В качестве фаворитов на горизонте 12 месяцев исполнительный директор, старший аналитик SberCIB Investment Research Андрей Крылов выделил акции «Дом.РФ» и X5.