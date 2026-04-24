Снял с себя в пустыне: Путину показали легендарную реликвию Жириновского от Каддафи

На выставке в память о Владимире Жириновском президенту России Владимиру Путину представили бедуинскую накидку — вещь, которую в 1990-х ливийский руководитель Муаммар Каддафи преподнёс основателю ЛДПР. О том, откуда взялся этот экспонат, главе государства рассказал нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, который водил гостя по экспозиции.

Источник: Life.ru

Слуцкий объяснил главе государства, что Каддафи прямо в пустыне снял её с плеч и отдал замёрзшему Владимиру Вольфовичу, а сам политик потом очень бережно хранил подарок.

Лидер ЛДПР добавил, что накидка представляет собой чёрный плащ ручной работы из верблюжьей шерсти. Данный экспонат надели на ростовой манекен и разместили за стеклом в витрине, которая находится в секции, озаглавленной «Политическая деятельность».

Жириновский сам когда-то рассказывал, что поездка в шатёр к Каддафи случилась в 1995 году, и ливийский лидер, обратив внимание, что гость замёрз, распорядился отдать ему тёплую вещь.

Напомним, с 11 по 23 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» была развёрнута экспозиция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Её главная тема — жизненный путь и политическая карьера Владимира Жириновского. Посетители могли увидеть, какую роль сыграл основатель одной из старейших партий России в становлении отечественного парламентаризма. Сегодня выставку лично посетил Владимир Путин.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше