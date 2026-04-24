Снял с себя в пустыне: Путину показали легендарную реликвию Жириновского от Каддафи

Напомним, с 11 по 23 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» была развёрнута экспозиция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Её главная тема — жизненный путь и политическая карьера Владимира Жириновского. Посетители могли увидеть, какую роль сыграл основатель одной из старейших партий России в становлении отечественного парламентаризма. Сегодня выставку лично посетил Владимир Путин.