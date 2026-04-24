Якубович и Малышева рассказали о дружбе и работе с Пимановым

Режиссер и телеведущий Алексей Пиманов был человеком с «металлическим характером» и был готов стать «запасным аэродромом» для своих друзей, рассказали его коллеги в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».
Врач и телеведущая Елена Малышева вспомнила, как они с Пимановым работали над программами «Здоровье» и «Жить здорово». «Это были наисчастливейшие времена», — поделилась Малышева. Пиманов, рассказала она, просил ее стать «женщиной-матерью» на экране и никогда не возражал против работы на других проектах. «Он говорил: иди, куда ты захочешь, но знай, что у тебя есть запасной аэродром по имени Леша Пиманов», — добавила она.
Коллеги уважали Пиманова за умение распоряжаться своим временем. «Чтобы выпустить “Человек и закон”, надо неделю заниматься этим плотно и по-настоящему. Чтобы снять кино, это надо пропасть на всю жизнь», — сказал телеведущий Леонид Якубович. Он удивился способности Пиманова управлять расписанием и при этом «на кадрах всегда улыбаться».
Якубович также поделился историей службы Пиманова в армии, которую ему рассказал он сам. По словам Якубовича, Пиманов уже в молодости смог постоять за себя и своих сослуживцев перед командирами. «И это на всю жизнь — металлический характер», — резюмировал ведущий.
Алексей Пиманов умер 24 апреля. Ему было 64 года. Он вел программу «Человек и закон» на «Первом канале», с 2013 года был президентом медиахолдинга «Красная звезда».
