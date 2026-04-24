«Угрожал и пытался забрать ребенка из Москвы»: Стали известны подробности развода Марии Мироновой с молодым мужем

Адвокат Шота Горгадзе, представитель актрисы Марии Мироновой, поделился информацией о ходе судебного разбирательства между ней и её бывшим мужем, 34-летним Андреем Сорокой. Спор возник из-за условий общения с их общим сыном Фёдором. По словам Горгадзе, Миронова выдвинула только одно требование к бывшему супругу.
«Мария не препятствует общению ребёнка с отцом. Единственное требование Марии — чтобы встречи происходили на территории, где живёт ребенок, в её присутствии, потому что отец угрожал, высказывал мнение, что ребёнок в Москве жить не должен. Он хочет его увезти на малую родину, в Стерлитамак», — сказал юрист для Super.ru.
Горгадзе отметил, что Миронова хочет поддержать сына, который уже завёл друзей в Москве, ходит в секции. У Фёдора сложился круг общения и определённый уровень жизни, который отец в Стерлитамаке ему не обеспечит. Однако Сорока не сдаётся, и более того — ведёт себя всё более агрессивно, по словам Горгадзе.
«Практически каждый приход отца и попытка забрать ребёнка сопровождались скандалами, криками, угрозами. У него, видимо, какая-то мания преследования, он в том числе установил возможность скрытой прослушки в квартире у Марии. Это тоже отдельное нарушение, в том числе и уголовного закона со стороны отца», — поделился представитель актрисы.
Ранее KP.RU сообщил, что Сорока подал в суд на Миронову и утверждает, будто бы она не даёт ему видеться с сыном.