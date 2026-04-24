В Иркутске приступили ко второму этапу ремонта улицы Розы Люксембург

Специалисты приступили ко второму этапу ремонта улицы Розы Люксембург в Иркутске. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Работы ведут на участке протяженностью 1,7 км — от переулка Восточного до переулка 5-го Советского. Сейчас подрядчик меняет основание дороги и устанавливает бордюры по правой стороне. Срок окончания работ по контракту — 15 октября, однако планируется закончить ремонт до конца лета.
На участке также установят новые опоры со светодиодными светильниками, ограждения, светофоры и остановочные павильоны, обустроят газоны и островок безопасности. На перекрестке Розы Люксембург и Томсона появится дополнительная полоса для поворота налево, чтобы повысить безопасность и пропускную способность.
В прошлом году, на первом этапе, отремонтировали ливневую канализацию: восстановили колодцы и уложили 757 метров труб. Также сделали тротуары от переулка Восточного до остановки «Роща» и установили более 1 тыс. м. бордюров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.