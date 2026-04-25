В Екатеринбурге разрабатывают новый туристический образ

Совет неравнодушных горожан в Екатеринбурге определил туристический образ города. Это позволит продвигать уральскую столицу и привлечь путешественников. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.
— Сильный и узнаваемый туристический бренд — это не только привлечение гостей и создание благоприятной среды. Это инвестиция в будущее. Она принесет экономический рост, культурное обогащение и укрепления имиджа на мировой арене, — сказал Алексей Орлов, открывая обсуждение.
Кураторы проекта представляли обновленную суть бренда. Она предполагает сберечь культуру и характер уральской столицы.
Для того, чтобы сформировать бренд проводили исследование. Команда анализировала город, сравнивала с конкурентами, проводила опрос путешественников. Жители города также давали свои интервью.
Создатели концепции обещают, что «Екатеринбург откроет больше, чем вы от него ожидаете».