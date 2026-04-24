Более 200 женщин на Дону сохранили беременность благодаря психологам

Беременность сохранили более 200 женщин Ростовской области после консультации с психологом при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Во время консультации психолог анализировал жизненную ситуацию женщины, выявлял истинные причины принятия сложного решения — от финансовых трудностей до нестабильности в отношениях — и информировал о развитии плода. Если специалист обнаруживал социально-экономические проблемы, он направлял пациентку к социальным работникам для получения юридической и материальной поддержки.
«Это не просто обязательная процедура, так называемое доабортное консультирование, а сложная и деликатная работа по оказанию экстренной психологической помощи в условиях кризиса. Ключевой фактор эффективности такого подхода — качество консультации и, как следствие, количество сохраненных беременностей», — подчеркнула заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.