Минюст США вернул смертные казни на федеральном уровне, включая расстрелы

Министерство юстиции США объявило о возобновлении федеральных смертных казней и об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением таких приговоров, а также внесло расстрел в список способов казни. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Среди предпринятых действий — обновление протокола о введении смертельной инъекции… расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами, — говорится в сообщении.
Кроме того, американский Минюст отменил бессрочный мораторий и санкционировал ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых, передает сайт ведомства.
16 декабря 2025 года западные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия установила в прошлом году новый рекорд по количеству смертных казней за год — 340 человек. Эксперты объяснили резкий рост числа казней «войной с наркотиками», которая началась в стране в 2023 году, когда правительство возобновило применение смертной казни за преступления, связанные с оборотом наркотиков, после примерно трехлетнего перерыва.