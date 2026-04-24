Минюст США вернул смертные казни на федеральном уровне, включая расстрелы

16 декабря 2025 года западные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия установила в прошлом году новый рекорд по количеству смертных казней за год — 340 человек. Эксперты объяснили резкий рост числа казней «войной с наркотиками», которая началась в стране в 2023 году, когда правительство возобновило применение смертной казни за преступления, связанные с оборотом наркотиков, после примерно трехлетнего перерыва.