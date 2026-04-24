Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст США вернул смертные казни на федеральном уровне, включая расстрелы

Министерство юстиции США объявило о возобновлении федеральных смертных казней и об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением таких приговоров, а также внесло расстрел в список способов казни. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Среди предпринятых действий — обновление протокола о введении смертельной инъекции… расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами, — говорится в сообщении.

Кроме того, американский Минюст отменил бессрочный мораторий и санкционировал ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых, передает сайт ведомства.

16 декабря 2025 года западные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия установила в прошлом году новый рекорд по количеству смертных казней за год — 340 человек. Эксперты объяснили резкий рост числа казней «войной с наркотиками», которая началась в стране в 2023 году, когда правительство возобновило применение смертной казни за преступления, связанные с оборотом наркотиков, после примерно трехлетнего перерыва.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше