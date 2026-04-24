ВЭБ: Волгоград первым из городов-участников программы ГЭТ вывел на линии все трамваи и электробусы

Об этом стало известно в ходе рабочего визита делегации ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым в Волгоград. По состоянию на апрель 2026 года в город поставлено 62 новых трамвая и 21 электробус. Все они уже выведены на маршруты. Запущено движение на маршрутах «Скоростной трамвай» и № 2. Ведется реконструкция тяговых подстанций и трамвайных путей.