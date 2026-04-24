Дачникам напомнили о штрафах за неправильные химикаты на участке

Геоэколог Дубоделов: на даче можно применять только разрешенные пестициды.

Источник: Комсомольская правда

Дачников предупредили, что неправильное использование химикатов на участке может обернуться штрафами и экологическими проблемами. Геоэколог Петр Дубоделов рассказал, какие препараты разрешены для применения. Об этом пишет Lenta.ru.

«На участках личного подсобного хозяйства (ЛПХ), в садоводческих товариществах и приусадебных территориях допускается применение только тех пестицидов, которые имеют соответствующее разрешение — в каталоге они отмечаются литерой “Л”. Также допускаются препараты с обозначением “ЛС”, но только если они прямо разрешены для такого применения», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, чаще всего нарушения связаны с использованием «не тех» препаратов, например, предназначенных для сельского хозяйства, а не для дачных участков. Также дачники нередко превышают дозировки, не соблюдают сроки обработки и игнорируют правила безопасности, работая без защиты или рядом с водой и жилыми домами.

За такие нарушения предусмотрена административная ответственность. В отдельных случаях речь идет о штрафах и по статье о вреде почве, если из-за химикатов портится плодородный слой.

Ранее владельцам дачных участков с домашними животными напомнили, что стоит быть осторожнее с выбором растений. Дачникам с питомцами опасно сажать лилии и тюльпаны.