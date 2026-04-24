В Надеждинском районе Приморья обновят участок дороги

Специалисты отремонтируют участок дороги в Надеждинском районе Приморского края. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Специалисты отремонтируют дорогу Хабаровск — Владивосток — Соловей Ключ — Ясное на ее последних трех километрах, где расположено множество съездов к дачным и садовым товариществам. Специалисты уже сняли изношенный асфальт протяженностью 600 м. Они готовят грунт для замены основания дороги. Также почти завершено восстановление кюветов (готовность — около 90%) и убран кустарник в полосе отвода. На объекте работают катки, экскаваторы и самосвалы. Срок окончания ремонта — ноябрь.
«Вместе с общественниками сегодня проверили начало работ. Техническая готовность составляет около 10%, темпы подрядчиком набраны. Участок нуждался в обновлении. В прошлом году на этой дороге тоже проводились работы, которыми жители остались довольны», — отметила инженер управления автодорог Приморья Мария Хичина.
Напомним, в 2025 году на трассе Хабаровск — Владивосток — Соловей Ключ — Ясное отремонтировали два километра. Работы провели на подъезде к поселку Соловей Ключ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.