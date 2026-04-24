В Надеждинском районе Приморья обновят участок дороги

Специалисты отремонтируют дорогу Хабаровск — Владивосток — Соловей Ключ — Ясное на ее последних трех километрах, где расположено множество съездов к дачным и садовым товариществам. Специалисты уже сняли изношенный асфальт протяженностью 600 м. Они готовят грунт для замены основания дороги. Также почти завершено восстановление кюветов (готовность — около 90%) и убран кустарник в полосе отвода. На объекте работают катки, экскаваторы и самосвалы. Срок окончания ремонта — ноябрь.