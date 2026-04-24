В Пермском крае ласточки, грачи и воробьи оказались под угрозой исчезновения

В Пермском крае сокращается биологическое разнообразие, особенно заметно это в крупных городах. К примеру, обычных домовых воробьёв, грачей устойчиво становится меньше. А городские ласточки теперь попадаются на глаза крайне редко. В Перми серьёзно поубавилось насекомых, которые опыляют растения. Что касается флоры — в первую очередь речь про почти все первоцветы и орхидеи.
Один из редакторов региональной Красной книги, доцент биологии и географии в ПГГПУ Николай Четанов объяснил изданию «ТЕКСТ»: для растений главная беда — это совершенно неограниченный сбор. Опылители исчезают из-за того, что газоны постоянно косят, а птицам просто негде вить гнёзда. С воробьями всё ясно: в современных новостройках нет тех самых щелей и ниш, которые они раньше занимали. У грачей другая история: им стало не хватать корма, потому что землю теперь распахивают намного меньше.
Если дальше так пойдёт, и численность таких видов продолжит падать, вполне возможно, их внесут в Приложение к Красной книге Пермского края. Туда попадают виды, за которыми нужно особенно пристально следить. Некоторые опылители, например плодовый шмель, уже там значатся.
Николай Четанов добавил: чем меньше становится вид, тем, по логике, выше риск, что он вообще исчезнет. Поэтому очень важно регулярно вести учёт, чтобы иметь точные данные на текущий момент, иначе можно получить ситуацию, как со странствующим голубем в Америке.