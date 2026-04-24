В Пермском крае ласточки, грачи и воробьи оказались под угрозой исчезновения

Один из редакторов региональной Красной книги, доцент биологии и географии в ПГГПУ Николай Четанов объяснил изданию «ТЕКСТ»: для растений главная беда — это совершенно неограниченный сбор. Опылители исчезают из-за того, что газоны постоянно косят, а птицам просто негде вить гнёзда. С воробьями всё ясно: в современных новостройках нет тех самых щелей и ниш, которые они раньше занимали. У грачей другая история: им стало не хватать корма, потому что землю теперь распахивают намного меньше.