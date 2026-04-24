В Колпинском районе Петербурга прошел фестиваль восточного танца

Десятый фестиваль восточного танца «Путешествие длиною в танец» прошел в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации района.
Фестиваль прошел 4 апреля в Доме культуры имени В. В. Маяковского. Зрители увидели танцы разных стилей: индийские, египетский шааби, таблу, дагестанские мотивы, цыганские и современные постановки, а также шуточные номера. Участниками стали более 15 коллективов и сольных танцоров из Санкт‑Петербурга и области.
