Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колпинском районе Петербурга прошел фестиваль восточного танца

Участниками стали более 15 коллективов и сольных танцоров.

Источник: Национальные проекты России

Десятый фестиваль восточного танца «Путешествие длиною в танец» прошел в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации района.

Фестиваль прошел 4 апреля в Доме культуры имени В. В. Маяковского. Зрители увидели танцы разных стилей: индийские, египетский шааби, таблу, дагестанские мотивы, цыганские и современные постановки, а также шуточные номера. Участниками стали более 15 коллективов и сольных танцоров из Санкт‑Петербурга и области.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.