Главные новости за 24 апреля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

На срочную продажу в Воронежской области со снижением стоимости выставили два актива: объект культурного наследия (ОКН) «Швейная мастерская» с возможностью реконструкции под гостиничный комплекс и базу отдыха «Елки». Стоимость первого уменьшена с 95 млн до 75 млн руб., второго — со 180 млн до 160 млн руб. Как рассказал «Ъ-Черноземье» представитель собственника, основной бизнес владельцев — IT и производство в Москве, а воронежские объекты являются непрофильными активами. «Чтобы снять долговую нагрузку и сосредоточиться на основном бизнесе, было решено их продать», пояснил собеседник.