Главные новости недели 20−26 апреля

Глава Воронежской области Александр Гусев на этой неделе впервые в своей управленческой карьере выступил с программной политической статьей.
Право на КРТ на Никитинской в историческом центре Воронежа выиграла группа инвесторов с участием Владимира Бубнова, Ильи Анохина и Антона Евсеева.
Бизнес пожаловался воронежским чиновникам на отсутствие поддержки в автоматизации.
Белгородская «Эфко» в 2025-м впервые получила убыток на фоне роста выручки.
За три года Белгородскую и Курскую области могли покинуть около 60 тыс. жителей.
Динамика торговли и рынка платных услуг замедлилась в Черноземье в 2025 году.
К 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС в Нововоронеже, городе-спутнике атомной станции, открыли памятник героям-пожарным.
Космонавт Александр Горбунов выдвинулся на праймериз ЕР от Курской области.
Воронежский «БИК» построит 32-этажный ЖК на Кольцовской за 1,47 млрд рублей.
«Русагро» закрыло три свинокомплекса в Белгородской области.
Экс-начальник ГУ МВД по Воронежской области Михаил Бородин назначен представителем губернатора в облдуме.
Этап благоустройства набережной Северского Донца и Центрального пляжа в Белгороде выполнит местный подрядчик ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян за 798,4 млн рублей.
В Орловской области до конца года планируют выпустить около 10 тыс. мотоциклов «Орел», а в перспективе — до 30 тыс. штук в год.
Тамбов и Липецк вошли в число 16 городов, подавших заявки на участие в конкурсе «Культурная столица 2028 года».
Адвокат бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подала апелляционные жалобы на его приговор за взятки.
«Инвестиционная жилищная компания» планирует расширять жилой комплекс «Тринити» за 865 млн руб. в Орле.
Стало известно, что в громком уголовном деле о похищении людей в городе Россошь Воронежской области фигурируют участники СВО.
Мэрия Липецка не согласовала местным коммунистам первомайскую акцию в центре, порекомендовав устроить ее на окраине.