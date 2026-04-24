В Канавине вывезено свыше пяти тысяч кубометров мусора и ликвидированы четыре свалки

«Привели в порядок детские площадки на улицах Сергея Акимова, Осипенко, Гордеевской, Должанской: покрасили все элементы, добавили свежий песок в песочницы и исправили деформации. Также отремонтировали спортивные площадки на улице Московское шоссе — у дома № 19 и улице Совнаркомовской — у дома № 28. Кроме того, в рамках месячника по благоустройству были заменены 15 контейнеров и установлены семь новых урн, также ведется посадка деревьев. Дополнительно привели в порядок памятник “Скорбящий ангел”, установленный в память о нижегородцах, погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Специалисты провели комплексные работы по реставрации и уходу: отремонтировали повреждения и очистили памятник с помощью специальных химических средств. Работ по наведению порядка еще много, благоустройство продолжается», — отметил глава районной администрации.