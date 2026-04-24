В Канавине вывезено свыше пяти тысяч кубометров мусора и ликвидированы четыре свалки

В Канавинском районе Нижнего Новгорода продолжается месячник по благоустройству, объявленный главой города Юрием Шалабаевым. С 5 апреля в районе активно наводят порядок на общественных пространствах и во дворах: убирают мусор, моют лавочки и урны, благоустраивают территории, чтобы сделать их более комфортными для всех жителей. Как подчеркнули в районной администрации, работы ведутся в ежедневном режиме.
По словам главы администрации Канавинского района Артема Иванова, объединение усилий дорожных и коммунальных служб, а также вовлеченность неравнодушных жителей позволяет добиться заметных результатов: с начала месячника уже вывезено свыше пяти тысяч кубометров мусора, ликвидированы четыре несанкционированные свалки.
«Привели в порядок детские площадки на улицах Сергея Акимова, Осипенко, Гордеевской, Должанской: покрасили все элементы, добавили свежий песок в песочницы и исправили деформации. Также отремонтировали спортивные площадки на улице Московское шоссе — у дома № 19 и улице Совнаркомовской — у дома № 28. Кроме того, в рамках месячника по благоустройству были заменены 15 контейнеров и установлены семь новых урн, также ведется посадка деревьев. Дополнительно привели в порядок памятник “Скорбящий ангел”, установленный в память о нижегородцах, погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Специалисты провели комплексные работы по реставрации и уходу: отремонтировали повреждения и очистили памятник с помощью специальных химических средств. Работ по наведению порядка еще много, благоустройство продолжается», — отметил глава районной администрации.
Дорожные службы не только откачивают воду с проблемных участков, прометают проезжие части и очищают остановочные площадки, но и ремонтируют асфальтовое покрытие.
«С 5 апреля почти на тысяче квадратных метров дорог выполнен ямочный ремонт у нас в районе. В рамках месячника по благоустройству планируем провести работы по обновлению дорожного полотна общей площадью восемь тысяч квадратных метров. Работы уже проведены на улицах Карла Маркса, Чкалова, Журова, Советской, Литвинова, Ивана Романова, Пешкова и других. Мы приводим в порядок всю территорию района, с особой заботой относясь к нашим дворам и излюбленным общественным местам», — добавили специалисты районного управления благоустройства и содержания дорог.
Вместе с тем, в рамках месячника по благоустройству в Канавинском районе неравнодушные жители, сотрудники администрации и предприятий активно выходят на субботники, чтобы вместе сделать свой район чище и уютнее. Такие мероприятия проходят по всему Канавину: люди собираются во дворах, на детских площадках и в скверах, чтобы привести территорию в порядок.
«В субботу принимали участие в общегородском субботнике на Мещерском озере. Мы убирали мусор, подметали дорожки и тротуары, а также приводили в порядок газоны. Благодаря слаженным действиям и общей ответственности за свой район, субботники проходят весело и продуктивно, а результаты видны сразу после уборки. С каждым годом все больше жителей принимают участие в таких акциях. Люди понимают: чистота и порядок в городе зависят от каждого. Совместные усилия делают Канавино более комфортным и гостеприимным для всех», — рассказали сотрудники администрации.