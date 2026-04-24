Четверть записей на прием к врачам пропадает из-за тех, кто на них не приходит

24 апреля в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) на Парламентском дне Законодательного собрания Нижегородской области студенты, молодые врачи, представители Молодежного парламента и эксперты разбирали реальные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются районные больницы и поликлиники.
Участники встречи работали в формате деловой игры. В качестве задания каждая команда получила описание жизненной ситуации — массовый уход врачей из районных больниц, длинные очереди к узким специалистам, профессиональное выгорание молодых докторов, механизмы отработки после вуза. Задача была предложить готовые решения, которые можно внедрить уже сейчас.
При обсуждении очередей и доступности медпомощи студенты обратили внимание, что до 40% времени врачи тратят на бумажную работу, а 25% записей на прием приходится на тех, кто не приходит. Студенты предложили усовершенствовать цифровые сервисы записи, внедрять колл-центры в регистратуру и активнее использовать напоминания пациентам.
Отдельно на встрече обсуждалось эмоциональное выгорание: больше половины молодых врачей признаются, что хотят уйти из профессии в первые два года. Участники считают, что в коллективных договорах стоит закрепить щадящий режим работы для новичков, ввести мониторинг уровня стресса и обеспечить доступ к психологической поддержке.
«Вместе со студентами мы разобрали каждую проблему и постарались найти для нее решения. Молодежный парламент соберет все идеи и оформит в виде дорожной карты. Чтобы ни одно предложение не осталось только на бумаге, заручившись поддержкой наших старших коллег депутатов, будем работать вместе для формирования конкретных законодательных инициатив», — подчеркнул председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Владимир Москаленко. «Парламентский день — это реальный поиск решений для системы здравоохранения региона. Наша задача была не просто порассуждать и обсудить причины, а сформулировать практические шаги, которые помогут закрепить выпускников в профессии — особенно на селе, усовершенствовать механизмы отработки целевого обучения и снизить потери рабочего времени врачей», — уверена проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности ПИМУ Светлана Немирова. «Сегодня я в очередной раз убедился, что современные студенты мыслят как настоящие управленцы. Они видят, где система дает сбой, и предлагают конкретные инструменты, потому что погружены тему глубоко, знакомы с первопричинами. Благодаря подписанному сегодня соглашению о сотрудничестве молодежь ПИМУ сможет активно включиться в деятельность нашего Молодежного парламента. Его право законодательной инициативы поможет превратить толковые инициативы в реально работающие законы», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.