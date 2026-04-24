В подмосковных Котельниках прошла ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий прошла в Котельниках Московской области при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Участниками ярмарки, прошедшей в доме культуры «Белая Дача», стали более 20 работодателей. Они представили свои предприятия, среди них — промышленные производства, банки, службы жилищно-коммунальное хозяйства и социальные учреждения.
На ярмарке предлагали вакансии для разного уровня подготовки. Были востребованы рабочие специальности: водители, грузчики, технический персонал. В коммерческом секторе искали менеджеров по продажам. Также была вакансии в аэропорту Домодедово и «Мострансавто» — с дополнительными мерами поддержки.
Отдельный блок составила бюджетная сфера. В местную поликлинику требовались врачи и медсестры, в школы — учителя и воспитатели. Коммунальные службы предлагали вакансии от дворников до машинистов спецтехники.
Новым направлением на выставке стали образовательные площадки. В этом году к проекту присоединились колледжи Москвы и Подмосковья. Среди посетителей было много школьников и студентов. Для них предлагали стажировки, подработку и сезонные проекты. Например, в центре «Призма» готовы были брать ассистентов с 14 лет.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.