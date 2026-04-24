Волгоград первым из участников проекта ВЭБ.РФ запустил весь новый транспорт

62 трамвая и 21 электробус, закупленные по программе господдержке, уже перевозят пассажиров по городу-герою.

Реализацию программы повышения комфорта городской среды в Волгограде оценила делегация госкорпорации ВЭБ.РФ. Подробностями поделились в администрации региона.

Председатель госкорпорации Игорь Шувалов вместе с губернатором Андреем Бочаровым лично осмотрел результаты обновления городского электротранспорта. Они прокатились на скоростном трамвае и одном из электробусов.

«Волгоград — город с уникальной топографией, вытянувшийся вдоль Волги. Доступность и экологичность современного общественного транспорта — важнейшая составляющая качества жизни горожан и гостей города», — заявил Игорь Шувалов.

Город-герой стал первым из участников программы госкорпорации, который вывел на линию все машины, поставленные по проекту модернизации. На маршруты областного центра вышли уже 62 новых трамвая и 21 электробус. А кроме того, организовано движение по маршруту скоростного трамвая № 2.

Параллельно в Волгограде реконструируются тяговые подстанции. Их модернизация оценена в 11,99 млрд рублей, из которых три миллиарда составляет кредит от госкорпорации и еще восемь миллиардов сумма федерального капитального гранта.

Ранее также стало известно, что в Волгограде планируется продлить трамвайную ветку в Советском районе.