От Коперника до Снегова: как в Кёнигсберге и Калининграде праздновали юбилеи Канта

«Хочу сказать, что на фоне всего того, что мы с вами видели в этой краткой ретроспективе XX века, то, что удалось в позднее советское время и в первое постсоветское время, — это живая непосредственная традиция, которая касалась и 12 февраля, и 22 апреля, у истоков которой стоял Леонард Калинников. Это было, наверное, самое доброе, хорошее, что эти люди могли сделать в связи с празднованием юбилеев Канта, и университет Калининграда или Балтийский федеральный университет, кто мог прямо или косвенно, в лице в том числе вот этих двух профессоров, совершить хорошего, — обратил внимание кантовед. — И если мы говорим о последних тенденциях, о планах закрытия “Академии Кантиана”, о том, что не надо говорить о Канте без упоминания имени Николая Бердяева и лучше говорить о русском Просвещении, а не только о немецком Просвещении. И, вообще говоря, в идеале бы даже не о самом Канте говорить, а о центре мировой философии, а Канта задвинуть либо за Коперника, либо за Бердяева, либо за Карамзина… Этот путь тупиковый. По нему уже в Кёнигсберге в XX веке шли, куда пришли — понятно. И я думаю, что наша сегодняшняя задача состоит в том, чтобы всё то доброе, живое, непосредственное, что было создано в Калининграде, в том числе усилиями Леонарда Калинникова, сохранить, избавить от политиканства и официоза. И тем самым сохранить и добрую память о Канте, сделать его философию живой и в очередной раз добрым словом вспомнить тех калининградских кантоведов, которые внесли свой посильный вклад в сохранение этой традиции».