В Калининграде впервые за последние десятилетия открылась выставка предметов из Музея истории религии

Раритеты привезли из Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В Музее янтаря в Калининграде открылась выставка декоративно-прикладного искусства, графики и костюмов Индии 19−21 веков. Предметы привезли из коллекции Государственного музея истории религии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Посетители выставки «Удивительная Индия: боги, риши и люди» увидят экспонаты, изображающие индийских богов, легендарных мудрецов-риши, героев эпических поэм и простых людей. В витринах — скульптура и графика, ритуальная утварь, национальная одежда, украшения, игрушки и амулеты.

Экспозиция будет работать до 28 июня.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
