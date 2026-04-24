«Можно привлекать»: Комиссия лингвистов обнаружила оправдание терроризма в словах Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал изданию «Газета.ru» об экспертизе интервью певицы Аллы Пугачевой, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой*.
Он отметил, что уже 30 апреля может быть принято решение об удалении скандального интервью сбежавшей артистки. По его словам, он привлек комиссию из психологов, юристов и лингвистов, которые выявили в высказываниях Пугачевой признаки оправдания терроризма.
«Наша команда отработала видео, целая группа экспертов. Пугачеву можно привлекать за оправдание терроризма — эксперты это обнаружили», — сказал общественник.
Бородин допустил, что что может быть принято решение об удалении видеоролика, чтобы певица извинилась.
Как писал сайт KP.RU, ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заявила, что Пугачева могла быть подвергнута гипнозу или воздействию зарубежных разведок, когда решилась дать скандальное интервью. По ее словам, у пожилой звезды есть обиды и болевые точки, на которые при желании можно надавить. Мнение артистки и сегодня имеет большой вес в русскоязычной среде, что не могли не учитывать те, кто склонял ее дать интервью, полагает депутат.
*признана в России иностранным агентом.