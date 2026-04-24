«Можно привлекать»: Комиссия лингвистов обнаружила оправдание терроризма в словах Пугачевой

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заявила, что Пугачева могла быть подвергнута гипнозу или воздействию зарубежных разведок, когда решилась дать скандальное интервью. По ее словам, у пожилой звезды есть обиды и болевые точки, на которые при желании можно надавить. Мнение артистки и сегодня имеет большой вес в русскоязычной среде, что не могли не учитывать те, кто склонял ее дать интервью, полагает депутат.