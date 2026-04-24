Рейсы из Минска на популярный курорт отменены

Туроператор в рассылке турагентам сообщил, что все заявки, забронированные на Дананг, будут аннулированы без штрафных санкций. Уточняется, что оператор предлагает перебронировать туристов на другие направления с прямым перелетом из Минска. Речь идет о вьетнамском Нячанге, китайском острове Хайнань, а также Пхукете и Паттайе в Таиланде.