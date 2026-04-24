Рейсы из Минска на популярный курорт отменены

Об отмене всех чартеров во вьетнамский Дананг в связи с организационными причинами сообщил консолидатор рейса «АэроБелСервис», пишет toursoyuz.by.
Туроператор в рассылке турагентам сообщил, что все заявки, забронированные на Дананг, будут аннулированы без штрафных санкций. Уточняется, что оператор предлагает перебронировать туристов на другие направления с прямым перелетом из Минска. Речь идет о вьетнамском Нячанге, китайском острове Хайнань, а также Пхукете и Паттайе в Таиланде.
Кстати, возможна замена прямого перелета в Дананг на полетную программу Минск — Нячанг плюс внутренний перелет до Дананга. Программа в Дананг из Минска должна была стартовать с 10 мая, туры на 10−11 ночей.
