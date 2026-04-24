Рейсы из Минска на популярный курорт отменены

Отменена полетная программа из Минска в Дананг, что во Вьетнаме.

Источник: Комсомольская правда

Об отмене всех чартеров во вьетнамский Дананг в связи с организационными причинами сообщил консолидатор рейса «АэроБелСервис», пишет toursoyuz.by.

Туроператор в рассылке турагентам сообщил, что все заявки, забронированные на Дананг, будут аннулированы без штрафных санкций. Уточняется, что оператор предлагает перебронировать туристов на другие направления с прямым перелетом из Минска. Речь идет о вьетнамском Нячанге, китайском острове Хайнань, а также Пхукете и Паттайе в Таиланде.

Кстати, возможна замена прямого перелета в Дананг на полетную программу Минск — Нячанг плюс внутренний перелет до Дананга. Программа в Дананг из Минска должна была стартовать с 10 мая, туры на 10−11 ночей.

Ранее Минтруда сказало, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.

А еще врачи предупредили белорусов о заболевании, которым можно заразиться во время работы на даче из-за популярного удобрения.

Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
Читать дальше