Власти Ростова компенсировали транспортным предприятиям 118,7 миллиона рублей за низкий тариф

В 2025 году администрация Ростова перечислила транспортным предприятиям 118,7 миллиона рублей. Это компенсация разницы между тем, сколько на самом деле стоит перевозка пассажиров, и тем, сколько платят люди. Об этом сказано в отчете о доходах и расходах на сайте городской администрации.