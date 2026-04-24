Власти Ростова компенсировали транспортным предприятиям 118,7 миллиона рублей за низкий тариф

В 2025 году администрация Ростова перечислила транспортным предприятиям 118,7 миллиона рублей. Это компенсация разницы между тем, сколько на самом деле стоит перевозка пассажиров, и тем, сколько платят люди. Об этом сказано в отчете о доходах и расходах на сайте городской администрации.
Экономически обоснованный тариф учитывает зарплаты водителей, амортизацию машин, расходы на электричество, ремонт и прочие затраты. На начало 2026 года расчетная стоимость проезда на троллейбусе составила 72,59 рубля, на трамвае — 79,63 рубля. При этом пассажиры платят меньше.
В администрации добавили, что с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года цены на услуги выросли на 21,7%, но плата для пассажиров за это время не изменилась.
