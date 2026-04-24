Александр Сокуров рассказал о своем письме для Никиты Михалкова

Господин Сокуров подтвердил, что 30 марта получил от Никиты Михалкова письмо о решении ММКФ присудить ему приз «За вклад в мировой кинематограф». «Конечно, оно изумило меня — это на фоне запрещенных к показу на родине моих фильмов, — отметил режиссер.— Я почему-то был уверен, что решение о призе будет отменено».