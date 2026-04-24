В Госдуме предложили Минтрансу запретить электросамокаты для несовершеннолетних

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в пятницу, 24 апреля, предложил Министерству транспорта России запретить несовершеннолетним использовать средства индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты.
— В целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, особенно в пешеходных зонах, на тротуарах, на придомовых и внутриквартальных территориях, (предлагается — прим. «ВМ») установить полный запрет использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними, — говорится в тексте письма в ведомство.
Кроме того, парламентарий предложил обязать операторов проката электросамокатов разрешать их аренду только после проверки возраста через портал «Госуслуги», создать федеральный реестр СИМ, поставить все подобные устройства на государственный учет и присвоить им номерные регистрационные знаки, передает ТАСС.
20 апреля администрация Раменского муниципального округа Московской области приостановила прокат электросамокатов из-за систематических нарушений правил парковки, отсутствия контроля со стороны операторов и угрозы безопасности пешеходам на тротуарах города.