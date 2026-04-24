В Балтийске в честь красноармейцев, погибших при штурме Пиллау, высадили «Сад памяти»

В Балтийске провели акцию «Сад памяти»: в честь советских солдат, павших при штурме Пиллау в апреле 1945 года, высадили деревья. Акцию устроили на территории мемориального комплекса на братской могиле, где покоятся 460 красноармейцев.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мероприятии участвовал первый замгубернатора Калининградской области Валерий Шерин, а также участники СВО, руководители профильных ведомств, депутаты, активисты движения «Юнармия», волонтеры.
В 2026 году акция приурочена к 80-летию со дня образования Калининградской области. 25 апреля в Балтийске отметят 81-ую годовщину штурма Пиллау, запланировано организованное возложение цветов.
Наш регион присоединился к проекту «Сад памяти» в 2021 году.