Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске в честь красноармейцев, погибших при штурме Пиллау, высадили «Сад памяти»

Акция прошла в пятницу, 24 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Балтийске провели акцию «Сад памяти»: в честь советских солдат, павших при штурме Пиллау в апреле 1945 года, высадили деревья. Акцию устроили на территории мемориального комплекса на братской могиле, где покоятся 460 красноармейцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мероприятии участвовал первый замгубернатора Калининградской области Валерий Шерин, а также участники СВО, руководители профильных ведомств, депутаты, активисты движения «Юнармия», волонтеры.

В 2026 году акция приурочена к 80-летию со дня образования Калининградской области. 25 апреля в Балтийске отметят 81-ую годовщину штурма Пиллау, запланировано организованное возложение цветов.

Наш регион присоединился к проекту «Сад памяти» в 2021 году.